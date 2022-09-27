Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
18-летний форвард Металлиста 1925 вернулся в клуб из Испании
В начале войны он тренировался с испанским "Луго"
Фото: ФК Металіст 1925
18-летний нападающий Владислав Островский тренируется с "Металлистом 1925" в Счастливом, сообщает пресс-служба харьковчан.
В начале полномасштабной войны Влад переехал в Испанию и тренировался с клубом "Луго". И вот он вернулся в харьковский клуб, подписав двухлетний контракт.
Напомним, в минувшем сезоне Островский играл за юношескую команду "Металлиста 1925". На его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 16 матчах. Тогда он также успел дебютировать за основной состав в матче против "Черноморца".
"Металлист 1925" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 5 очков. В следующей матче харьковчане сыграют с "Колосом" 30 сентября.
Популярное сейчас
- Украина U21 – Словакия U21. Анонс и прогноз на плей-офф за выход на Евро-2023
- Контракт Петракова, Италия в финале ЛН, где сыграют Классическое. Главные новости за 26 сентября
- Италия успокоила Венгрию и вышла в Финал четырех Лиги наций
- "Не хочет играть на позиции левого вингера". Источник намекнул на конфликт новичка с Динамо
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО