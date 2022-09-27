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18-летний форвард Металлиста 1925 вернулся в клуб из Испании

Премьер-лига
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В начале войны он тренировался с испанским "Луго"

18-летний форвард Металлиста 1925 вернулся в клуб из Испании

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

18-летний нападающий Владислав Островский тренируется с "Металлистом 1925" в Счастливом, сообщает пресс-служба харьковчан.

В начале полномасштабной войны Влад переехал в Испанию и тренировался с клубом "Луго". И вот он вернулся в харьковский клуб, подписав двухлетний контракт.

Напомним, в минувшем сезоне Островский играл за юношескую команду "Металлиста 1925". На его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 16 матчах. Тогда он также успел дебютировать за основной состав в матче против "Черноморца".

"Металлист 1925" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 5 очков. В следующей матче харьковчане сыграют с "Колосом" 30 сентября.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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