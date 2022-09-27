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Клуб АПЛ может подписать Мудрика зимой - 50 млн не проблема

Премьер-лига
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Украинец может получить шанс проявить себя в Англии

Клуб АПЛ может подписать Мудрика зимой - 50 млн не проблема

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.

По информации источника, серьезный интерес к 21-летнему украинцу проявляет "Ньюкасл". Руководство "сорок" зимой нацелено подписать нового вингера для усиления состава.

Отмечается, что ценник в 50 миллионов евро, который установил "Шахтер" на Мудрика, не станет преградой для завершения сделки.

Ожидается, что скауты "Ньюкасла" в ближайшее время досконально изучат игру украинского вингера, в том числе они будут присутствовать на поединке групповой стадии Лиги чемпионов "Селтик" - "Шахтер", который запланирован на 25 октября.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ньюкасл Михаил Мудрик
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Источник:
inews.co.uk

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