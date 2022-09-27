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Клуб АПЛ может подписать Мудрика зимой - 50 млн не проблема
Украинец может получить шанс проявить себя в Англии
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.
По информации источника, серьезный интерес к 21-летнему украинцу проявляет "Ньюкасл". Руководство "сорок" зимой нацелено подписать нового вингера для усиления состава.
Отмечается, что ценник в 50 миллионов евро, который установил "Шахтер" на Мудрика, не станет преградой для завершения сделки.
Ожидается, что скауты "Ньюкасла" в ближайшее время досконально изучат игру украинского вингера, в том числе они будут присутствовать на поединке групповой стадии Лиги чемпионов "Селтик" - "Шахтер", который запланирован на 25 октября.
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