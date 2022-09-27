Ван Леувен: Я остался доволен контрольными матчами Зари

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен рассказал о подготовке команды к следующим матчам УПЛ после возобновления чемпионата Украины.

"После последнего матча перед перерывом у всех игроков было несколько выходных дней, чтобы они могли набраться энергии перед тренировочным процессом. Мы планировали сыграть два контрольных матча за первую неделю – против "Александрии" и "Колоса", и сейчас у нас еще одна неделя, чтобы подготовиться.

Контрольными матчами я доволен. Мы попробовали разные тактические моменты, а также использовали игроков на разных позициях. Все футболисты, участвовавшие в тренировочном процессе, были задействованы в матчах. Все здоровы. После перерыва мы будем продолжать использовать всех готовящихся к матчам футболистов.