  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представители Вереса. УПЛ определила лучших игрока и тренера месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители Вереса. УПЛ определила лучших игрока и тренера месяца

Премьер-лига
(3 голосов)

Болельщики выбрали лучших за август-сентябрь

Представители Вереса. УПЛ определила лучших игрока и тренера месяца

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-лига огласила результаты голосования в двух номинациях - лучший игрок и тренер по итогам августа-сентября.

В голосовании за лучшего футболиста победил полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец. Он набрал 31,2% голосов. В тройку лучших также вошли голкипер "Черноморца" Дмитрий Непогодов (23,1%), нападающий "Колоса" Денис Безбородько (19,2%) и хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок (17,9%). Четвертое место занял защитник "Александрии" Андрей Цуриков (8,6%).

Представители Вереса. УПЛ определила лучших игрока и тренера месяца - изображение 1

Звание лучшего тренера удостоился представитель "Вереса" Юрий Вирт. Специалист набрал 48,9% голосов, опередив наставника "Днепра-1" Александра Кучера (23,3%), коуча "Колоса" Ярослава Вишняка (10,7%), главного тренера "Зари" Патри ван Леувена (9,3%) и менеджера "Металлиста 1925" Валерия Кривенцова.

Представители Вереса. УПЛ определила лучших игрока и тренера месяца - изображение 2

В опросе приняли участие 2 332 человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Дмитрий Клец
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде