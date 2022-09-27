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Представители Вереса. УПЛ определила лучших игрока и тренера месяца
Болельщики выбрали лучших за август-сентябрь
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-лига огласила результаты голосования в двух номинациях - лучший игрок и тренер по итогам августа-сентября.
В голосовании за лучшего футболиста победил полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец. Он набрал 31,2% голосов. В тройку лучших также вошли голкипер "Черноморца" Дмитрий Непогодов (23,1%), нападающий "Колоса" Денис Безбородько (19,2%) и хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок (17,9%). Четвертое место занял защитник "Александрии" Андрей Цуриков (8,6%).
Звание лучшего тренера удостоился представитель "Вереса" Юрий Вирт. Специалист набрал 48,9% голосов, опередив наставника "Днепра-1" Александра Кучера (23,3%), коуча "Колоса" Ярослава Вишняка (10,7%), главного тренера "Зари" Патри ван Леувена (9,3%) и менеджера "Металлиста 1925" Валерия Кривенцова.
В опросе приняли участие 2 332 человек.
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