Представители Вереса. УПЛ определила лучших игрока и тренера месяца

Украинская Премьер-лига огласила результаты голосования в двух номинациях - лучший игрок и тренер по итогам августа-сентября.

В голосовании за лучшего футболиста победил полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец. Он набрал 31,2% голосов. В тройку лучших также вошли голкипер "Черноморца" Дмитрий Непогодов (23,1%), нападающий "Колоса" Денис Безбородько (19,2%) и хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок (17,9%). Четвертое место занял защитник "Александрии" Андрей Цуриков (8,6%).

Звание лучшего тренера удостоился представитель "Вереса" Юрий Вирт. Специалист набрал 48,9% голосов, опередив наставника "Днепра-1" Александра Кучера (23,3%), коуча "Колоса" Ярослава Вишняка (10,7%), главного тренера "Зари" Патри ван Леувена (9,3%) и менеджера "Металлиста 1925" Валерия Кривенцова.

В опросе приняли участие 2 332 человек.