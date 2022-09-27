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Александрия подписала экс-форварда Краматорска

Премьер-лига
(1 голосов)

Егор Гуничев перешел в Александрию

Александрия подписала экс-форварда Краматорска

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" подписал контракт с 18-летним нападающим Егором Гуничевым.

Соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2025 года.

Егор родился в городе Славянск Донецкой области, до недавнего времени выступал за ФК "Краматорск".

Также футболист является игроком юношеской сборной Украины U-19.

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В статье: ФК Александрия Егор Гуничев
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Источник:
ФК Александрия

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