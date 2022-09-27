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Александрия подписала экс-форварда Краматорска
Егор Гуничев перешел в Александрию
fco.com.ua
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Соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2025 года.
Егор родился в городе Славянск Донецкой области, до недавнего времени выступал за ФК "Краматорск".
Также футболист является игроком юношеской сборной Украины U-19.
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Источник:ФК Александрия
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