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Двое игроков Шахтера тренировались индивидуально
"Горняки" провели тренировку в Польше
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" продолжает тренироваться в Варшаве на базе местной "Легии". Пока команда работает без сборников, главный тренер "оранжево-черных" Игор Йовичевич привлекает к занятиям игроков юношеского состава.
Во вторник, 27 сентября, "горняки" провели полуторачасовую сессию. По индивидуальной программе занимались Андрей Тотовицкий и Марьян Швед, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Напомним, 1 октября "Шахтер" в матче чемпионата Украины во Львове сыграет с "Металлистом" (начало в 17:00), а уже 5 октября дончан ждет выездной поединок Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
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