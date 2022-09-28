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Двое игроков Шахтера тренировались индивидуально

Премьер-лига
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"Горняки" провели тренировку в Польше

Двое игроков Шахтера тренировались индивидуально

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" продолжает тренироваться в Варшаве на базе местной "Легии". Пока команда работает без сборников, главный тренер "оранжево-черных" Игор Йовичевич привлекает к занятиям игроков юношеского состава.

Во вторник, 27 сентября, "горняки" провели полуторачасовую сессию. По индивидуальной программе занимались Андрей Тотовицкий и Марьян Швед, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, 1 октября "Шахтер" в матче чемпионата Украины во Львове сыграет с "Металлистом" (начало в 17:00), а уже 5 октября дончан ждет выездной поединок Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

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В статье: Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Источник:
shakhtar.com

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