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Ингулец объявил о подписании трех новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

Усиление для петровского клуба

Ингулец объявил о подписании трех новичков

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

"Ингулец" объявил о переходе троих новичков. Состав петровского клуба пополнили полузащитник Андрей Кухарук, голкипер Роман Пидкивка и нападающий Даниил Кравчук.

Детали контрактов не афишируются.

Минувший сезон 26-летний Кухарук провел во львовском "Рухе", 27-летний Пидкивка защищал цвета одесского "Черноморца", а 21-летний Кравчук выступал за "Ворсклу". Кроме того, форвард уже успел отметиться забитым мячом в контрольном матче с "Кривбассом" (2:2).

Напомним, после 4-х туров "Ингулец" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре клуб из Петрово сыграет 1 октября с "Ворсклой".

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В статье: Роман Пидкивка Ингулец (Петрово) Андрей Кухарук
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