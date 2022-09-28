Ингулец объявил о подписании трех новичков

"Ингулец" объявил о переходе троих новичков. Состав петровского клуба пополнили полузащитник Андрей Кухарук, голкипер Роман Пидкивка и нападающий Даниил Кравчук.

Детали контрактов не афишируются.

Минувший сезон 26-летний Кухарук провел во львовском "Рухе", 27-летний Пидкивка защищал цвета одесского "Черноморца", а 21-летний Кравчук выступал за "Ворсклу". Кроме того, форвард уже успел отметиться забитым мячом в контрольном матче с "Кривбассом" (2:2).

Напомним, после 4-х туров "Ингулец" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре клуб из Петрово сыграет 1 октября с "Ворсклой".