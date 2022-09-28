Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильца

" Металлист 1925 " подписал контракт с бразильским полузащитником Игорем Ногейрой.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 года.

Пока что хавбек будет играть в юношеской команде харьковчан под 33-м номером.

Игорь Энрике родился в бразильском городе Альтероза штата Минас-Жейрас. До перехода в харьковский клуб играл за юношескую и молодежную команду "Америки Минейро" (39 матчей, 3 гола).