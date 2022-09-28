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Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильца
Пока что для юношеской команды
metalist1925.com
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Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 года.
Пока что хавбек будет играть в юношеской команде харьковчан под 33-м номером.
Игорь Энрике родился в бразильском городе Альтероза штата Минас-Жейрас. До перехода в харьковский клуб играл за юношескую и молодежную команду "Америки Минейро" (39 матчей, 3 гола).
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Источник:http://metalist1925.com
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