  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что для юношеской команды

Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильца

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" подписал контракт с бразильским полузащитником Игорем Ногейрой.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 года.

Пока что хавбек будет играть в юношеской команде харьковчан под 33-м номером.

Игорь Энрике родился в бразильском городе Альтероза штата Минас-Жейрас. До перехода в харьковский клуб играл за юношескую и молодежную команду "Америки Минейро" (39 матчей, 3 гола).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
http://metalist1925.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде