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Ингулец официально представил трех новичков

Премьер-лига
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Пидкивка, Кухарук и Кравчук

Ингулец официально представил трех новичков

facebook.com/FCInhulets

Новина українською

Петровский "Ингулец" официально объявил о подписании трех новичков.

Игроками команды стали голкипер Романе Пидкивка, хавбек Андрее Кухарук и форвард Даниил Кравчук.

При этом в заявку на сезон УПЛ Пидкивка был внесен еще неделю назад. Прошлый сезон 27-летний вратарь провел в "Черноморце".

Кухарук в сезоне 2021/2022 защищал цвета "Руха", а Кравчук играл за "Ворсклу". Форвард уже отличился забитым голом в спарринге с "Кривбассом" (2:2).

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В статье: Роман Пидкивка Ингулец (Петрово) Андрей Кухарук
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