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Ингулец официально представил трех новичков
Пидкивка, Кухарук и Кравчук
facebook.com/FCInhulets
Петровский "
Игроками команды стали голкипер Романе Пидкивка, хавбек Андрее Кухарук и форвард Даниил Кравчук.
При этом в заявку на сезон УПЛ Пидкивка был внесен еще неделю назад. Прошлый сезон 27-летний вратарь провел в "Черноморце".
Кухарук в сезоне 2021/2022 защищал цвета "Руха", а Кравчук играл за "Ворсклу". Форвард уже отличился забитым голом в спарринге с "Кривбассом" (2:2).
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