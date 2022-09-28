Ингулец официально представил трех новичков

Петровский " Ингулец " официально объявил о подписании трех новичков.

Игроками команды стали голкипер Романе Пидкивка, хавбек Андрее Кухарук и форвард Даниил Кравчук.

При этом в заявку на сезон УПЛ Пидкивка был внесен еще неделю назад. Прошлый сезон 27-летний вратарь провел в "Черноморце".

Кухарук в сезоне 2021/2022 защищал цвета "Руха", а Кравчук играл за "Ворсклу". Форвард уже отличился забитым голом в спарринге с "Кривбассом" (2:2).