СМИ: 3 игрока Руха выехали из Украины как волонтеры. Кочергин и Батюшин, по документам, не пересекали границу

Украинские журналисты Сергей Болотников и Андрей Сенькив в эфире KDK рассказали, как некоторые украинские футболисты пересекли границу Украины во время военного положения, чтобы перейти в иностранные клубы.

Так, как заявляют журналисты, Алексей Сыч во время перехода из " Руха " в "Кортрейк" покинул Украину как волонтер, по системе "Шлях" (мобильное приложение от Министерства цифровой трансформации Украины, посредством которого водители призывного возраста могут пересекать границу, если перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы). По системе "Шлях" за границей можно находиться не больше 30 дней.

Посредством системы "Шлях" выехали из Украины и перешли в другие команды и другие игроки "Руха": Даниил Кондраков в литовскую "Судуву" и Роман Карасюк в армянский "Пюник".

Таким же образом Егор Ярмолюк перешел из "Днепра-1" в "Брентфорд".

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Бывший полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, весной перешедший в "Ракув", по документам, не пересекал границу, а находится в Украине. Отмечается, что футболист мог дать взятку, или же это случилось из-за хаоса на границе в первые дни полномасштабного вторжения РФ (т.е. его пропустили через границу, но не отметили это в документах).

Похожая ситуация с Юрием Батюшиным, перешедшим из "Металлиста 1925" в грузинскую "Делу". Его выезд из Украины также не задокументирован, но он выезжал через Крым.

Бывший защитник "Зари" Валерий Дубко летом перешел в "Дендер". Он выехал из Украины по разрешению Львовской ОВА, которую получили и другие игроки луганского клуба, чтобы поехать 30 июня на сборы в Польшу. В результате Дубко не вернулся с командой в Украину, а стал игроком клуба из второго бельгийского дивизиона.

Еще один бывший игрок "Зари", Денис Фаворов, перешел в клуб четвертого польского дивизиона "Вечиштей", но разрешение на выезд он получил не от Львовской ОВА, а от главы Государственной пограничной службы Украины. Разрешение ОВА он не мог получить, поскольку "Заря" объявила о его уходе из команды до выезда из Украины. Возможно, он получил такое разрешение в составе "Ворсклы", которая ехала на еврокубковый матч в Швецию и в которую Фаворов должен был перейти.