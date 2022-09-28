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СМИ: 3 игрока Руха выехали из Украины как волонтеры. Кочергин и Батюшин, по документам, не пересекали границу
Кажется, намечается новый скандал
Фото: ФК "Рух"
Украинские журналисты Сергей Болотников и Андрей Сенькив в эфире KDK рассказали, как некоторые украинские футболисты пересекли границу Украины во время военного положения, чтобы перейти в иностранные клубы.
Так, как заявляют журналисты, Алексей Сыч во время перехода из "
Посредством системы "Шлях" выехали из Украины и перешли в другие команды и другие игроки "Руха": Даниил Кондраков в литовскую "Судуву" и Роман Карасюк в армянский "Пюник".
Таким же образом Егор Ярмолюк перешел из "Днепра-1" в "Брентфорд".
Бывший полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, весной перешедший в "Ракув", по документам, не пересекал границу, а находится в Украине. Отмечается, что футболист мог дать взятку, или же это случилось из-за хаоса на границе в первые дни полномасштабного вторжения РФ (т.е. его пропустили через границу, но не отметили это в документах).
Похожая ситуация с Юрием Батюшиным, перешедшим из "Металлиста 1925" в грузинскую "Делу". Его выезд из Украины также не задокументирован, но он выезжал через Крым.
Бывший защитник "Зари" Валерий Дубко летом перешел в "Дендер". Он выехал из Украины по разрешению Львовской ОВА, которую получили и другие игроки луганского клуба, чтобы поехать 30 июня на сборы в Польшу. В результате Дубко не вернулся с командой в Украину, а стал игроком клуба из второго бельгийского дивизиона.
Еще один бывший игрок "Зари", Денис Фаворов, перешел в клуб четвертого польского дивизиона "Вечиштей", но разрешение на выезд он получил не от Львовской ОВА, а от главы Государственной пограничной службы Украины. Разрешение ОВА он не мог получить, поскольку "Заря" объявила о его уходе из команды до выезда из Украины. Возможно, он получил такое разрешение в составе "Ворсклы", которая ехала на еврокубковый матч в Швецию и в которую Фаворов должен был перейти.
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