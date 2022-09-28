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Три игрока Динамо после травм вернулись в общую группу

Премьер-лига
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Лазарет киевлян пустеет

Три игрока Динамо после травм вернулись в общую группу

fcdynamo.com

Новина українською

Лазарет основной команды "Динамо" покинули сразу несколько футболистов.

Защитник Денис Попов, вратарь Руслан Нещерет и нападающий Владислав Кулач вернулись в общую группу и тренируются без ограничений, приехав вместе с партнерами во Львов для подготовки к ближайшим матчам команды.

Ближайший из них состоится в воскресенье, 2 октября (начало – в 13:00), с "Минаем" в одноименном селе на Закарпатье.

Напомним, Попов в матче против "Днепра-1" (0:3) получил травму плеча. У Нещерета в начале сентября вторично за этот год диагностировали перелом носа. Что касается Кулача, то последний раз форвард играл в декабре прошлого года.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач Денис Попов Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо

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