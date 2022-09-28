Три игрока Динамо после травм вернулись в общую группу

Лазарет основной команды " Динамо " покинули сразу несколько футболистов.

Защитник Денис Попов, вратарь Руслан Нещерет и нападающий Владислав Кулач вернулись в общую группу и тренируются без ограничений, приехав вместе с партнерами во Львов для подготовки к ближайшим матчам команды.

Ближайший из них состоится в воскресенье, 2 октября (начало – в 13:00), с "Минаем" в одноименном селе на Закарпатье.

Напомним, Попов в матче против "Днепра-1" (0:3) получил травму плеча. У Нещерета в начале сентября вторично за этот год диагностировали перелом носа. Что касается Кулача, то последний раз форвард играл в декабре прошлого года.