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Три игрока Динамо после травм вернулись в общую группу
Лазарет киевлян пустеет
fcdynamo.com
Лазарет основной команды "
Защитник Денис Попов, вратарь Руслан Нещерет и нападающий Владислав Кулач вернулись в общую группу и тренируются без ограничений, приехав вместе с партнерами во Львов для подготовки к ближайшим матчам команды.
Ближайший из них состоится в воскресенье, 2 октября (начало – в 13:00), с "Минаем" в одноименном селе на Закарпатье.
Напомним, Попов в матче против "Днепра-1" (0:3) получил травму плеча. У Нещерета в начале сентября вторично за этот год диагностировали перелом носа. Что касается Кулача, то последний раз форвард играл в декабре прошлого года.
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