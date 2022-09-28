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Новичок Динамо Лонвейк: Безопасность была на первом месте в моем выборе
В Киеве все нормально
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
"Безопасность была на первом месте в моем выборе. Спортивная картинка здесь очень красивая. Мы с отцом поговорили с людьми, которые живут в Киеве. Они подтвердили нам, что здесь хорошо заботятся об игроках.
Я адаптируюсь как можно скорее, чтобы выйти на поле. Переход в "Динамо" — действительно новый уровень. Надеюсь, что мы сможем пробиться дальше в Лиге Европы или выйти в Лигу конференций, чтобы играть в еврокубках после зимы", - сказал Лонвейк.
Напомним, что Лонвейк перешел в "Динамо" из датского "Виборга и подписал с киевским клубом контракт на 5 лет.
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