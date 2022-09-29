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Шахтер вернулся в Украину

Премьер-лига
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Горняки готовятся к матчу УПЛ

Шахтер вернулся в Украину

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" вернулся в Украину после почти двухнедельного пребывания в Польше.

28 сентября футболисты и тренерский штаб донецкого клуба провели утреннюю тренировку, после которой отправились в аэропорт Варшавы. Совершив уже привычный перелет в Жешув, команда на автобусе пересекла границу и прибыла во Львов (расстояние между городами – 170 км).

Здесь "горняки" продолжат готовиться к очередному матчу чемпионата Украины. Также ожидается прибытие сборников.

Напомним, 1 октября в поединке 5-го тура УПЛ "Шахтер" встретится с харьковским "Металлистом". Матч состоится на "Арене Львов" и начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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