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Шахтер вернулся в Украину
Горняки готовятся к матчу УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" вернулся в Украину после почти двухнедельного пребывания в Польше.
28 сентября футболисты и тренерский штаб донецкого клуба провели утреннюю тренировку, после которой отправились в аэропорт Варшавы. Совершив уже привычный перелет в Жешув, команда на автобусе пересекла границу и прибыла во Львов (расстояние между городами – 170 км).
Здесь "горняки" продолжат готовиться к очередному матчу чемпионата Украины. Также ожидается прибытие сборников.
Напомним, 1 октября в поединке 5-го тура УПЛ "Шахтер" встретится с харьковским "Металлистом". Матч состоится на "Арене Львов" и начнется в 17:00.
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