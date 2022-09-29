Защитник Руха: Мы тоже не мальчики для битья

Защитник львовского "Руха" Виталий Роман поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ с ровенским "Вересом".

"Поединок против "Вереса" будет сложным. Это уже своего рода дерби для нас. Конечно, будем делать все для того, чтобы победить. Для ровенчан это будет первая официальная игра на новом домашнем стадионе. Будем надеяться, что мы победим. К матчу готовы". У нас молодая команда, зато, у "Вереса" есть много опытных футболистов.

Мы не должны бояться и должны действовать слаженно. Выйдем на поле и будем доказывать, что мы сильнее. Соперник будет сверхмотивированным. Они возвращаются на родной стадион. В конце концов, мы тоже не мальчики для битья. Сделаем все, чтобы победить", – сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.