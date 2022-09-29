Заря подписала еще одного воспитанника Шахтера

"Заря" на своем официальном сайте объявила о подписании очередного новичка. Состав луганского клуба пополнил голкипер Никита Турбаевский. Детали сделки не разглашаются.

20-летний футболист является воспитанником донецкого "Шахтера", но из-за сверхвысокой конкуренции среди вратарей заиграть в составе "горняков" ему не удалось.

С июля 2021 по апрель 2022 играл в "Мариуполе"(8 матчей). Вторую половину прошлого сезона Турбаевский провел в "Локомотиве" из Загреба. За первую команду хорватов он отыграл 1 поединок, а за U-19 6 матчей.

Ранее "Заря" подписала воспитанника донецкого клуба Игоря Кирюханцева.