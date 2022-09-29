Тренер Миная: За вратарскую позицию в клубе я спокоен

Тренер вратарей "Миная" Андрей Новак рассказал о своих подчиненных и дал оценку действиям Александра Бандуры в матче против "Ингульца", а также Германа Пенькова – против "Львова".

– Считаю, что у нас три классных голкипера и в этом звене у нас все очень сбалансировано. Потому что есть неопытный Саша Бандура, опытный Герман Пеньков и очень молодой и перспективный Саша Кемкин. Поэтому за вратарскую позицию лично я спокоен.

– На ваш взгляд, Александр Бандура принял правильное решение в игре против "Ингульца", когда сыграл руками за пределами штрафной площади?

– Понимаете, я тренер и буду всегда защищать своих подопечных. Здесь даже речи быть не может. Что касается этой ситуации, то там было два момента. Сначала Саша побоялся протягивать руку, чтобы сыграть кулаком. Момент был на грани штрафной площадки и, вполне возможно, если бы он пошел на этот шаг и сыграл прямой рукой, то коснулся бы мяча уже за линией. А когда Козак уже пробивал по пустым воротам, сработал инстинкт самосохранения. Поэтому все оправдано – Саша спасал ворота за пределами штрафной. Это не нарушение правил в штрафной, когда вратарь зарабатывает красную карточку и это приводит к пенальти. Это штрафной, который еще предстоит реализовать. К сожалению, для нас, "Ингулец" воспользовался своим моментом.

– Герман Пеньков провел хороший матч против "Львова"?

– Честно говоря, были сомнения в выборе вратаря на этот матч. И тренерским штабом приняли решение за день до игры. Доверили место в воротах Герману и он полностью оправдал надежду. Отыграл на хорошем уровне, несколько раз выручил. Поэтому вопросов по игре к нему нет.

– Долгие сомнения в данном случае это хорошо? Это, наверное, подтверждает Ваши слова, что в "Минае" три вратаря хорошего уровня?

– Это супер. Потому что в течение недели Саша и Герман, понимая, что кто-то из них выйдет на игру против "Львова", в тренировочном процессе максимально выкладывались и своей работой доставили тренерскому штабу приятную головную боль.

– Влиял ли на Ваш выбор контрольный матч против "Металлиста", когда по тайму провели оба голкипера?

– С начала чемпионата у них не было игровой практики и очень хорошо, что мы играли именно с "Металлистом" – командой Премьер-лиги. Мы смогли оценить ребят в игре с хорошим соперником. А вот сама игра не повлияла. Саша и Герман отыграли на достаточно хорошем уровне и доказали, что они хорошие вратари даже несмотря на то, что какой-то период не играли. Это им не помешало проявить свои лучшие качества.

– Вы уже определились с вратарской позицией на матч против "Динамо"?

– Рано говорить. Только начали недельный цикл подготовки к встрече с киевлянами. Мы готовимся от игры к игре, все работают, а тренеры следят за игроками. Ближе к матчу примем решение по вратарской позиции, — сказал Новак.

Матч "Минай" - "Динамо" состоится 2 октября и начнется в 13:00.