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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата Украины

Премьер-лига
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УПЛ возвращается

Расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В эти выходные возвращается чемпионат Украины. Онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на Setanta+, ОТТ-платформе Setanta Sports и YouTube-канале Setanta. Напомним, что Setanta — официальный транслятор матчей Украинской Премьер-лиги.

5-й тур

30 сентября

13:00 "Верес" - "Рух". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports и YouTube-канал Setanta;
17:00 "Металлист 1925" - "Колос". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports;

1 октября

13:00 "Ингулец" - "Ворскла". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports;
15:00 "Львов" - "Днепр-1". ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta;
17:00 "Металлист" - "Шахтер". ОТТ-платформа Setanta Sports;

2 октября

13:00 "Минай" - "Динамо". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports;
15:00 "Черноморец" - "Александрия". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports;
17:00 "Заря" - "Кривбасс". ОТТ-платформа Setanta Sports.

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В статье: УПЛ Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
УПЛ

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