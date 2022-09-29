Расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата Украины

В эти выходные возвращается чемпионат Украины. Онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на Setanta+, ОТТ-платформе Setanta Sports и YouTube-канале Setanta. Напомним, что Setanta — официальный транслятор матчей Украинской Премьер-лиги.

5-й тур

30 сентября

13:00 "Верес" - "Рух". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports и YouTube-канал Setanta;

17:00 "Металлист 1925" - "Колос". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports;

1 октября

13:00 "Ингулец" - "Ворскла". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports;

15:00 "Львов" - "Днепр-1". ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta;

17:00 "Металлист" - "Шахтер". ОТТ-платформа Setanta Sports;

2 октября

13:00 "Минай" - "Динамо". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports;

15:00 "Черноморец" - "Александрия". Setanta+, ОТТ-платформа Setanta Sports;

17:00 "Заря" - "Кривбасс". ОТТ-платформа Setanta Sports.