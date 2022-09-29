Новичок Динамо Лонвейк: хорошо играет под прессингом, не боится бить издалека, интенсивность дает на всей ширине поля

Времена, когда в нашу лигу приезжали знаменитые легионеры, давно миновали. Сейчас украинские команды могут довольствоваться разве что ноунеймами – и такие подписания как Кахим Пэррис, Джастин Лонвейк или Невен Джурасек можно считать достижением. Во время последнего трансферного окна легионерами пополнились шесть представителей УПЛ – "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Черноморец", "Кривбасс" и "Днепр-1".

Не факт, что именно у "Динамо" – самые качественные подписания. Но по привычке именно от селекционной службы киевлян – едва ли не самые большие ожидания. И по привычке к ним – больше всего внимания. Не успел еще Кахим Пэррис как следует адаптироваться в коллективе, а уже пишут и говорят о его конфликте с тренером. Не успел еще датский новичок Лонвейк дебютировать, а его уже сравнивают с конкурентами на позиции.

Лонвейк – футболист, имеющий задатки универсализма. Тепловая карта его действий показывает, что он способен давать интенсивность по всей ширине поля – на обоих флангах и даже в центре. Но комфортнее всего ему – на позиции правого центрального полузащитника, где на протяжении своей карьеры он провел шестьдесят процентов матчей.

Основная статистика и тепловая карта Джастина Лонвейка / скриншот - InStat

Хотя в этом сезоне в "Виборге" ему часто приходилось играть левого вингера. Вот как сам футболист объяснил этот нюанс: "Это произошло потому, что в "Виборге" не осталось игроков с опытом выступлений на этой позиции. Поэтому мне пришлось "закрывать" эту позицию. Я являюсь креативным полузащитником и мог смещаться с фланга в центр и играть в свою привычную игру". Хорошо, что Джастин не боится новых вызовов и добросовестно принимает тренерские наставления. Но для игры вингером нужны особые навыки. Например, умение обыграть "один в один" или пройти флангом на дриблинге. В четырнадцати матчах этого сезона Лонвейк предпринял 27 попыток обводок – в среднем по две за матч. Процент удачных обводок – семьдесят. То есть, он не так часто берет игру на себя, как можно требовать от вингера. Но когда решается, то делает это весьма уверенно.

Комфортнее Лонвейку играть с мячом недалеко от своей половины поля. Вернее, в районе центральной линии. Это обусловлено навыками хорошо выходить из-под прессинга. Или наоборот: такой стиль игры развил в Джастине умение умело уходить из-под давления оппонентов. Этот компонент развит в аналитическом профиле новичка "Динамо" на 55 процентов. Второй лучший показатель (завершение атак) – на 38 процентов. Конечно, его можно использовать на фланге, но хотя бы в период, когда отсутствует из-за травмы Шапаренко, грех не доверить нидерландцу позицию в центре поля.

Это не значит, что новичок полноценно заменит Николая. Шапаренко в этом сезоне имеет в активе матчи, в которых отдавал более ста передач. Шестьдесят, семьдесят, восемьдесят пасов – это норма для праймового Шапаренко, тогда как Лонвейк только однажды в этом сезоне (четырнадцать матчей) пересек отметку в пятьдесят пасов. В то же время Джастин имеет более высокие показатели эффективности. В среднем он отдает по 1.14 ключевых передач за матч, тогда как у Шапаренко этот показатель составляет 0.23, а у Сидорчука – 0.53.

Распределение ударов Джастина Лонвейка по зонам поля / скриншот — InStat

По сравнению с потенциальными конкурентами на центральном плацдарме у Лонвейка лучше обстоят дела с ударами – в среднем по 1.73 за матч. Но здесь также уместно посмотреть на показатели Цыганкова и Кабаева, с которыми Джастину, вероятно, придется конкурировать на флангах полузащиты. Виктор наносит по 1.97 удара за девяносто минут, Кабаев – по 1.58. Хорошо, что Лонвейк не боится бить издалека – это то, чего иногда не хватает атакам "Динамо". Шесть из суммарных девятнадцати выстрелов по воротам от Лонвейка в этом сезоне были из-за пределов площади ворот. Однажды с 27-ти метров он даже попал в створ.

Джастин – правоногий футболист, но как уже было сказано, он не скован привязкой только к одной позиции или работой только одной ногой. Из 19-ти ударов, нанесенных в этом сезоне, три были организованы "нерабочей" левой. Также универсальность этого игрока прослеживается по статистике передач в штрафную: проникающие пасы проходили из зон, расположенных по всей ширине поля перед (или сбоку) штрафной площадкой соперника. Даже с 39-ти метров Лонвейк умудрялся делать передачу на нападающих своей команды.

Зоны поля, из которых Джастин Лонвейк отдавал пасы в штрафную соперника в предыдущих матчах этого сезона / скриншот - InStat

Теория – важна, но важнее, как игрок адаптируется к коллективу и новым для себя условиям. То, что Джастин Лонвейк – футболист небездарный, не вызывает сомнений. Но сколько таковых уже было в "Динамо". И сколько таких уже потерялось…

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