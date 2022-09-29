  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. VAR будет на матче Минай - Динамо: назначены арбитры на 5-й тур УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

VAR будет на матче Минай - Динамо: назначены арбитры на 5-й тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Игры пройдут с 30 сентября по 2 октября

VAR будет на матче Минай - Динамо: назначены арбитры на 5-й тур УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Стали известны назначения арбитров на пятый тур сезона УПЛ-2022/23.

30 сентября (пятница)

"Верес" - "Рух". Ровно. "Авангард". 13:00. Арбитр - Соловьян Александр (Киев),

"Металлист 1925" - "Колос". 17:00. Арбитр - Иванов Юрий (Донецкая обл.),

1 октября (суббота)

"Ингулец" - "Ворскла". 13:00. Киев. УТК им. Банникова. Арбитр - Новохатний Владимир (Киев),

"Львов" - "Днепр-1".15:00. Львов. "СКИФ". Арбитр - Шурман Денис (Киев),

"Металлист" - "Шахтер". 17:00. Львов. "Арена Львов". Арбитр - Пасхал Игорь (Херсон),

2 октября (воскресенье)

"Минай" - "Динамо".13:00. Минай. "Минай-Арена". Арбитр - Шандор Александр (Львов), Арбитр VAR - Коваленко Андрей (Полтава),

"Черноморец" - "Александрия". 15:00. Одесса "Черноморец". Арбитр - Блавацкий Роман (Львов),

"Заря" - "Кривбасс".17:00. Киев. "Динамо" им. В.В. Лобановского. Арбитр - Балакин Николай (Киевская обл.).

Читайте такжеРасписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде