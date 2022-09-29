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VAR будет на матче Минай - Динамо: назначены арбитры на 5-й тур УПЛ
Игры пройдут с 30 сентября по 2 октября
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Стали известны назначения арбитров на пятый тур сезона УПЛ-2022/23.
30 сентября (пятница)
"Верес" - "Рух". Ровно. "Авангард". 13:00. Арбитр - Соловьян Александр (Киев),
"Металлист 1925" - "Колос". 17:00. Арбитр - Иванов Юрий (Донецкая обл.),
1 октября (суббота)
"Ингулец" - "Ворскла". 13:00. Киев. УТК им. Банникова. Арбитр - Новохатний Владимир (Киев),
"Львов" - "Днепр-1".15:00. Львов. "СКИФ". Арбитр - Шурман Денис (Киев),
"Металлист" - "Шахтер". 17:00. Львов. "Арена Львов". Арбитр - Пасхал Игорь (Херсон),
2 октября (воскресенье)
"Минай" - "Динамо".13:00. Минай. "Минай-Арена". Арбитр - Шандор Александр (Львов), Арбитр VAR - Коваленко Андрей (Полтава),
"Черноморец" - "Александрия". 15:00. Одесса "Черноморец". Арбитр - Блавацкий Роман (Львов),
"Заря" - "Кривбасс".17:00. Киев. "Динамо" им. В.В. Лобановского. Арбитр - Балакин Николай (Киевская обл.).
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