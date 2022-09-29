Акценты. Почему не бежит Динамо?

Врезавшийся в память эпизод из бессмертной кинокомедии моего детства: четверка сбежавших зеков шествует по коридору гостиницы в трусах и майках. И "крылатый" диалог: "А что, "Динамо" бежит? – Все бегут".

Когда сегодня смотришь матчи с участием украинских команд, поневоле может возникнуть ощущение, что бегут все, кроме "Динамо". Естественно, я не о "физике". Почему так происходит? Ведь именно этот клуб считался до начала сезона наименее пострадавшим от войны. По крайней мере, в широких малоосведомленных кругах. И именно он насчитывает самую многочисленную армию болельщиков.

Попробую, как говорили все в те же безмятежные времена, вставить свои ржавые пять копеек. Подчеркнув, что это личное мнение на сегодня нейтрального любителя футбола.

Акцент первый. Состояние команды. Когда задумывалось беспримерное турне "Динамо" по городам и весям Европы, никто не спорит, оно преследовало благие и святые цели. Но, все то, что я узнал за последние двадцать лет о Мирче Луческу, упорно подсказывает: для него главной была задача подготовки команды к сезону. И почему-то не было сомнений в том, что УПЛ превратится для нее в эдакую зеленую улицу – другие-то не имели таких условий для выхода из форс-мажорного длительного простоя. Однако случился обратный эффект.

Бесконечные переезды на тревожном фоне происходящего со страной. Наслоившаяся усталость – в том числе, и у игроков сборной, чьей базовой командой являлось то же "Динамо". Сползание в психологическую яму из-за долгой разлуки с родиной и близкими. Безликая игра и бесперспективные результаты в еврокубках, где футболисты могли в достаточной мере ощутить свою немощь и ущербность (я уже молчу про "поддержку" псевдоболельщиков, поливающих свою команду грязью при малейшем поводе). Стоит продолжать?

А тут, в угоду той же Европе, пропускается первый тур, который должны были играть с "проходным" соперником. И киевляне стартуют матчем со своим, как оказалось, конкурентом. У которого были свои сложности накануне, но он оказался куда более мотивированным и разнес "Динамо" в пух и прах.

Следующим на очереди был коллектив, который явно преобразился с приходом нового тренера и тоже был отмобилизован: излишне говорить о том, каким раздражителем является извечный фаворит. К тому же, перед глазами игроков "Зари" был свежий пример "Днепра-1": этот горшок обжигали никак не боги. И снова получили.

Потом опять в Европу – из огня да в полымя. Затем тусклая победа надо "Львовом", очередной призыв в сборную и возвращение оттуда на минорной ноте, травмы Бущана и Шапаренко…

Конвейер безжалостен. Продолжение следует?

Акцент второй. Комплектация команды. И тут мы тоже увидели обратную сторону медали. Ведь поначалу казалось, что сохранившийся состав – главный козырь "Динамо". Но сейчас это уже больше напоминает застой – нет свежей крови, которая взбодрила бы все это уныние.

С другой стороны, потеря аж целого Вербича стала едва ли не кадровой катастрофой, и Кабаев, на мой взгляд, решением вопроса пока не выглядит. А нападение команды Луческу мы безуспешно искали днем с огнем. Беседин не в счет – это, извините, какая-то пародия на форварда. Просто вспомните перевод данного термина и посмотрите на игру этого "нападающего". Ей-богу, тот же Гармаш острее. Ванат? Ну и где он?

Вообще с кадровым пополнением в команде (не считая воспитанников клуба) беда уже много последних лет. Люди, которые сюда приходят, в большинстве своем, волшебным образом не приживаются, не вписываются, и не могут себя проявить буквально один за другим. Не суть важно, сразу или погодя.

Для меня наиболее красноречивым является тот факт, что, заполучив в свое время самого Красникова (который нарастил сочным футбольным мясом хребет "Металлиста" и сейчас то же самое делает в Днепре), "Динамо" не смогло извлечь дивиденды даже из этого. По укореняющимся слухам, рыба, как обычно, гниет с головы…

Поэтому, глядя на то, как клуб едва ли не судорожно пытается укрепиться очередными футбольными ноунеймами, как-то слабо верится в то, что именно они приживутся, впишутся и проявят себя, выступив в роли незабвенных Чипа с Дейлом. Но дай то Бог, кто ж против?

Акцент третий. Тренерская позиция. Я далек от того, чтобы подвергать сомнению уровень мастерства и компетенции Луческу. В принципе, он давно уже все и всем доказал. Но ключевое слово: давно. Не то, чтобы стал заглядывать в паспорт, но полное впечатление, что в Киеве домнул-мистер достиг своего потолка и сейчас подпирает его головой в неудобной позе. И потолком этим является чемпионство на фоне до сих пор до конца непонятной чудесной трансформации команды Каштру, словно бы развалившейся изнутри. О Европе разговор особый, мы сейчас о внутреннем "забеге".

Имей наш "Будулай" в своем распоряжении более качественных исполнителей, не сомневаюсь, он бы еще попылил на всех фронтах. Но с тем джентльменским набором, что предложен сегодня в Киеве, ему лишь остается пытаться сохранять хорошую мину при плохой игре.

Складывается впечатление, что вытащить "Динамо" из трясины, которая его постепенно засасывает сегодня, смог бы новый коуч со свежими идеями. Возможно, необходима перезагрузка на максимально высоком уровне. Нечто принципиально новое, иное – как это происходит с "Шахтером" и, в определенной степени, с "Днепром-1". Луческу способен временно выправить положение и поддерживать его на конкретном уровне, но обеспечить последовательное движение вперед – это вопрос.

Однако, зная консерватизм хозяев клуба, в ближайшее время перемен здесь ожидать не приходится. Поэтому отважусь на следующий прогноз: "Динамо" рано или поздно начнет стабильно набирать очки, вернется в группу лидеров, иногда даже будет радовать игрой. Но его статус лидера украинского футбола нынче под большим сомнением.

Дело даже не в последнем месте, на котором оказалась команда после пары матчей – об этом казусе к концу сезона мы вполне можем забыть. К слову, в советской истории клуба бывали времена и похуже – когда от вылета в низший дивизион его спасло лишь высокое звание представителя столицы союзной республики.

Из команды словно бы вынули стержень. Причем, по моему скромному мнению, война стала лишь катализатором этого процесса. А уважаемый специалист Луческу выступил в роли опять же временного костыля, подпорки, подставленной под накренившееся обветшалое здание. Но сегодня не работает и это.

Я намеренно не затрагиваю политическую сторону вопроса – а есть еще и такая, будь она неладна. Часть фанатов "Динамо" выступает в оппозиции владельцам клуба по этой причине. Не самая многочисленная, но самая активная, как это всегда бывает. И это никак не способствует выходу из кризиса.

Но "Динамо" есть "Динамо". Клуб, которому этой весной стукнуло 95 лет, и чьим почитателям до сих пор есть чем гордиться (хотя те славные времена и уходят от нас все дальше, как уходят те Футболисты). Когда-нибудь все нормализуется. Кто-нибудь все наладит. Слишком многое означает для страны этот футбольный идол. Однако вам придется запастись терпением.

Автор не претендует на экспертную аналитику. Это всего лишь размышления отдельно взятого любителя игры, которыми он решил с вами поделиться.