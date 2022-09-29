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В Динамо назвали лучшего игрока команды в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучшим болельщики назвали Виталия Буяльского

В Динамо назвали лучшего игрока команды в сентябре

fcdynamo.com

Новина українською

Болельщики киевского "Динамо" путем голосования определили лучшего игрока команды по итогам месяца.

В этом месяце болельщики выбирали игрока месяца среди пяти номинантов: Виталий Буяльский, Владислав Дубинчак, Илья Забарный, Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков.

В опросе приняли участие более 3,5 тысяч болельщиков. В итоге около половины голосов (47%) респонденты отдали Виталию Буяльскому. 28% набрал Виктор Цыганков, 12% – Владислав Дубинчак.

Напомним, что в сентябре "Динамо" провело четыре официальных игры, добыв победу только в одной из них. Эту победу в поединке со Львовом принес гол именно Виталия Буяльского.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
http://fcdynamo.com

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