Матч 6-го тура Львов - Шахтер по просьбе горняков перенесен на более поздний срок

Официальный сайт ФК "Львов" сообщил о переносе матча 6-го тура УПЛ с "Шахтером".

Данное решение согласовала дирекция УПЛ. О новой дате встречи, которая должна была состояться 8 октября во Львове, будет объявлено позже.

Отмечается, что "горняки" обратились в УПЛ по поводу переноса в связи с плотным графиком команды и участием в еврокубках.

Кроме матча основной команды, перенесена игра чемпионата U-19 между "Львовом" и "Шахтером".