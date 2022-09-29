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Матч 6-го тура Львов - Шахтер по просьбе горняков перенесен на более поздний срок
В связи с плотным графиком команды и участием в еврокубках
lvivfc.com
Официальный сайт ФК "Львов" сообщил о переносе матча 6-го тура
Данное решение согласовала дирекция УПЛ. О новой дате встречи, которая должна была состояться 8 октября во Львове, будет объявлено позже.
Отмечается, что "горняки" обратились в УПЛ по поводу переноса в связи с плотным графиком команды и участием в еврокубках.
Кроме матча основной команды, перенесена игра чемпионата U-19 между "Львовом" и "Шахтером".
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Источник:ФК Львів
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Nevermore (Донецк)
29.09.2022 в 19:51
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