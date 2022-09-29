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Матч 6-го тура Львов - Шахтер по просьбе горняков перенесен на более поздний срок

Премьер-лига
(1 голосов)

В связи с плотным графиком команды и участием в еврокубках

Матч 6-го тура Львов - Шахтер по просьбе горняков перенесен на более поздний срок

lvivfc.com

Новина українською

Официальный сайт ФК "Львов" сообщил о переносе матча 6-го тура УПЛ с "Шахтером".

Данное решение согласовала дирекция УПЛ. О новой дате встречи, которая должна была состояться 8 октября во Львове, будет объявлено позже.

Отмечается, что "горняки" обратились в УПЛ по поводу переноса в связи с плотным графиком команды и участием в еврокубках.

Кроме матча основной команды, перенесена игра чемпионата U-19 между "Львовом" и "Шахтером".

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Львів

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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
29.09.2022 в 19:51
начинается....
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