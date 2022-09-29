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Черноморец подписал форварда сборной Конго
Успели в последние дни трансферного окна
фк Черноморец
Одесский
Условия контракта клуб не раскрывает.
29-летний форвард выступал за французские Лилль, Брест и Бур-ан-Бресс, софийский ЦСКА, Сент-Трюйден, Сабаил и Теуту. Последним клубом Кевина был малазийский Куала Лумпур Сити, за который он сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Кубемба с 2014 по 2016 годы выступал за сборную Конго. Форвард провел пять матчей за национальную команду, однако не отметился результативными действиями.
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