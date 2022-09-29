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Черноморец подписал форварда сборной Конго

Премьер-лига
(1 голосов)

Успели в последние дни трансферного окна

Черноморец подписал форварда сборной Конго

фк Черноморец

Новина українською

Одесский Черноморец объявил о подписании нападающего сборной Конго Кевина Кубембу.

Условия контракта клуб не раскрывает.

29-летний форвард выступал за французские Лилль, Брест и Бур-ан-Бресс, софийский ЦСКА, Сент-Трюйден, Сабаил и Теуту. Последним клубом Кевина был малазийский Куала Лумпур Сити, за который он сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Кубемба с 2014 по 2016 годы выступал за сборную Конго. Форвард провел пять матчей за национальную команду, однако не отметился результативными действиями.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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jnp49 (ОДЕССА)
29.09.2022 в 21:16
Давай ДРУЖЕ - сыграем в РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ футбол - ждём забитых мячей...
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
29.09.2022 в 21:12
сейчас начнут переманивать Кевина --интерестно кто будет первым ШД или ДК
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0
-1

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