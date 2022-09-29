Черноморец подписал форварда сборной Конго

Одесский Черноморец объявил о подписании нападающего сборной Конго Кевина Кубембу.

Условия контракта клуб не раскрывает.

29-летний форвард выступал за французские Лилль, Брест и Бур-ан-Бресс, софийский ЦСКА, Сент-Трюйден, Сабаил и Теуту. Последним клубом Кевина был малазийский Куала Лумпур Сити, за который он сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Кубемба с 2014 по 2016 годы выступал за сборную Конго. Форвард провел пять матчей за национальную команду, однако не отметился результативными действиями.