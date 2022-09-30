Назарина: Мне очень нравился стиль игры, которую ставит Йовичевич

Новичок "Шахтера" Егор Назарина поделился эмоциями от перехода в донецкий клуб .

– Наконец-то я присоединился к команде, провел первую тренировку. Как я говорил раньше, для меня великая честь и гордость присоединиться к такому клубу, как "Шахтер". Я счастлив быть здесь.

– Кто из команды тебя поздравил первым?

– Наверное, Дарио Срна. Если игроки, то Богдан Михайличенко, я с ним общался до перехода.

– Что говорил Срна?

– Сказал, что счастлив видеть меня в такой семье как "Шахтер". Я ответил, что буду играть и работать.

– Другие как тебя встретили?

– Все хорошо, некоторых ребят знал, играл против них. Некоторых лично знал. Всё очень хорошо.

– Смотрел последние матчи "Шахтера"?

– Да, смотрел каждую игру.

– Насколько тебе откликается стиль футбола под руководством Игоря Йовичевича?

– Я помню Йовичевича еще по матчам против "Днепра-1". Мне очень нравился стиль, в котором они играли. Это сейчас видно по "Шахтеру", очень интересный футбол. Стараются действовать всегда с мячом, это мне очень импонирует, поэтому жду, когда смогу дебютировать.