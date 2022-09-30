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Назарина: Мне очень нравился стиль игры, которую ставит Йовичевич
Теперь хавбек - игрок Шахтера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Новичок "Шахтера" Егор Назарина поделился эмоциями от
– Наконец-то я присоединился к команде, провел первую тренировку. Как я говорил раньше, для меня великая честь и гордость присоединиться к такому клубу, как "Шахтер". Я счастлив быть здесь.
– Кто из команды тебя поздравил первым?
– Наверное, Дарио Срна. Если игроки, то Богдан Михайличенко, я с ним общался до перехода.
– Что говорил Срна?
– Сказал, что счастлив видеть меня в такой семье как "Шахтер". Я ответил, что буду играть и работать.
– Другие как тебя встретили?
– Все хорошо, некоторых ребят знал, играл против них. Некоторых лично знал. Всё очень хорошо.
– Смотрел последние матчи "Шахтера"?
– Да, смотрел каждую игру.
– Насколько тебе откликается стиль футбола под руководством Игоря Йовичевича?
– Я помню Йовичевича еще по матчам против "Днепра-1". Мне очень нравился стиль, в котором они играли. Это сейчас видно по "Шахтеру", очень интересный футбол. Стараются действовать всегда с мячом, это мне очень импонирует, поэтому жду, когда смогу дебютировать.
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