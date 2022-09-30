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Защитник Металлиста 1925: В детстве я ходил на игру Эдмара, а теперь мы его слушаем

Премьер-лига
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Легенда харьковского футбола вернулся в Украину

Защитник Металлиста 1925: В детстве я ходил на игру Эдмара, а теперь мы его слушаем

Скриншот: канал Металлист 1925 на YouTube

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Ростислав Гуренко поделился эмоциями от тренировок с участием Эдмара.

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– К тренерскому штабу присоединился Эдмар. Он больше взаимодействует с Игорем Ногейрой или украинским игрокам тоже что-то подсказывает?

– Сначала больше переводил для Игоря, что хотели от него видеть. Потом уже на тренировках он также нам подсказывает, куда нужно бежать, куда нужно отдавать передачи, потому что у него очень большой опыт. Он с нами делится им, а мы слушаем и прислушиваемся к нему.

– Пожалуй, все в составе вашей команды росли в детстве на игре Эдмара, приятно, что такой человек работает вместе с вами?

– Это очень приятно, да. Я в детстве ходил на каждый матч старого "Металлиста", смотрел, как Эдмар играл. Тот состав, который был у Маркевича, это был лучший состав, класс, супер, - сказал Гуренко в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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