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Заря подтвердила подписание 19-летнего футболиста Шахтера
Хавбек будет защищать цвета луганчан
Фото: ФК Зоря Луганськ
Полузащитник Илья Гулько официально стал игроком "Зари". Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.
При этом срок действия контракта 19-летнего футболиста не разглашается.
Гулько является воспитанником – МФК "Николаев". В Академии донецкого "Шахтер" находился с 2019-го года. За команду "горняков" U-19 он отыграл 6 матчей в Юношеской лиги чемпионов и отметился двумя забитыми мячами. В феврале он перешел на правах аренды в "Мариуполь", но из-за начала полномасштабной войны россии против Украины так и не успел дебютировать за азовцев.
Вторую половину прошлого сезона он провел в "Локомотиве" из Загреба. На его счету 7 матчей за хорватский коллектив. Стоит отметить, что переход в "Зарю", по всей видимости, произошел на правах свободного агента. Согласно данным Transfermarkt, Гулько летом покинул донецкий клуб.
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