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Львов - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Днепр-1", украинская Премьер-лига, 1 октября 2022

Львов - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

На перерыв "Днепр-1" уходил в качестве лучшей команды начала сезона, но не в качестве лидера. Такой парадокс связан с тем, что коллектив Кучера выиграл все свои игры, правда пока не отыграл перенесенную встречу первого тура против "Александрии". Вот и получается, что девять набранных очков и ноль пропущенных пока не позволяют днепрянам идти во главе.

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Впереди "Днепр-1" ожидает непростой поединок против "Львова". Коллектив Дулуба - один из представителей нижней половины таблицы, однако фаворитам против них всегда играть непросто. Особенно, если не получается забить быстро.

Смотрите матч пятого тура УПЛ в субботу, первого октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports", а также официальном Youtube-канале "Setanta Sports". Начало игры в 15:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Днепр-1" на UA-Футбол>>

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В статье: ФК Львов СК Днепр-1
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