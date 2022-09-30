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Львов - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Днепр-1", украинская Премьер-лига, 1 октября 2022
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На перерыв "Днепр-1" уходил в качестве лучшей команды начала сезона, но не в качестве лидера. Такой парадокс связан с тем, что коллектив Кучера выиграл все свои игры, правда пока не отыграл перенесенную встречу первого тура против "Александрии". Вот и получается, что девять набранных очков и ноль пропущенных пока не позволяют днепрянам идти во главе.
Впереди "Днепр-1" ожидает непростой поединок против "Львова". Коллектив Дулуба - один из представителей нижней половины таблицы, однако фаворитам против них всегда играть непросто. Особенно, если не получается забить быстро.
Смотрите матч пятого тура УПЛ в субботу, первого октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports", а также официальном Youtube-канале "Setanta Sports". Начало игры в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Днепр-1"
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