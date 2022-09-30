Львов - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

На перерыв "Днепр-1" уходил в качестве лучшей команды начала сезона, но не в качестве лидера. Такой парадокс связан с тем, что коллектив Кучера выиграл все свои игры, правда пока не отыграл перенесенную встречу первого тура против "Александрии". Вот и получается, что девять набранных очков и ноль пропущенных пока не позволяют днепрянам идти во главе.

Впереди "Днепр-1" ожидает непростой поединок против "Львова". Коллектив Дулуба - один из представителей нижней половины таблицы, однако фаворитам против них всегда играть непросто. Особенно, если не получается забить быстро.

Смотрите матч пятого тура УПЛ в субботу, первого октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports", а также официальном Youtube-канале "Setanta Sports". Начало игры в 15:00.