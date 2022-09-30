Украинский Неймар. Шахтер назвал лучшего игрока команды в сентябре

Михаил Мудрик назван лучшим игроком "Шахтера" в сентябре по итогам голосования в клубных социальных сетях.

Свои симпатии 21-летнему полузащитнику отдали 8 087 человек (75% респондентов). Второе место в опросе занял новичок "оранжево-черных" Марьян Швед, который набрал 1 648 голосов. Также в топе – Тарас Степаненко (566) и Николай Матвиенко (377). Всего участие в голосовании приняли 10 678 пользователей.

В сентябре Михаил Мудрик выходил на поле в стартовом составе в 3 матчах "Шахтера", забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Наиболее ярким для вингера стал поединок Лиги чемпионов с "Лейпцигом" (4:1), в котором он отличился сам и дважды ассистировал партнерам. Также на счету Михаила гол в ворота "Селтика" (1:1), позволивший "горнякам" добиться ничьей.