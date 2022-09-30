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Старт матча между Вересом и Рухом был отложено из-за тревоги

Премьер-лига
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Игра должна была начаться в 13:00

Старт матча между Вересом и Рухом был отложено из-за тревоги

Фото: ФК Рух

Новина українською

Начало матча пятого тура УПЛ между "Вересом" и "Рухом" было отложено из-за воздушной тревоги. Об этом сообщают социальные сети клубов.

Игра должна была начаться в 13:00 на стадионе "Авангард" в Ровно. Сигнал воздушной тревоги прозвучал за 15 минут до стартового свистка встречи.

Стоит отметить, что эта игра является дебютной для ровенского клуба на обновленной арене.

Обновлено (13:05): Отбой воздушной тревоги в Ровно. Команды вышли на поле для предматчевой разминки.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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