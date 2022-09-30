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Старт матча между Вересом и Рухом был отложено из-за тревоги
Игра должна была начаться в 13:00
Фото: ФК Рух
Начало матча пятого тура УПЛ между "Вересом" и "Рухом" было отложено из-за воздушной тревоги. Об этом сообщают социальные сети клубов.
Игра должна была начаться в 13:00 на стадионе "Авангард" в Ровно. Сигнал воздушной тревоги прозвучал за 15 минут до стартового свистка встречи.
Стоит отметить, что эта игра является дебютной для ровенского клуба на обновленной арене.
Обновлено (13:05): Отбой воздушной тревоги в Ровно. Команды вышли на поле для предматчевой разминки.
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