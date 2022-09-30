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Динамо в полном составе готовится к матчу с Минаем - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне продолжают подготовку к возобновлению УПЛ

Динамо в полном составе готовится к матчу с Минаем - ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" после возвращение сборных в полном составе готовится к возобновлению чемпионата Украины. Киевляне возобновят сезон УПЛ 2 октября матчем против "Миная". Поединок пройдет в Минае и начнется в 13:00.

Напомним, ранее стало известно, что трое игроков "Динамо" восстановились после травм.

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В статье: Динамо (Киев)
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