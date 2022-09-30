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Динамо в полном составе готовится к матчу с Минаем - ВИДЕО
Киевляне продолжают подготовку к возобновлению УПЛ
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" после возвращение сборных в полном составе готовится к возобновлению чемпионата Украины. Киевляне возобновят сезон УПЛ 2 октября матчем против "Миная". Поединок пройдет в Минае и начнется в 13:00.
Напомним, ранее стало известно, что трое игроков "Динамо" восстановились после травм.
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