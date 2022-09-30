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Хавбек МХ1925: Против Колоса будет сложно играть, команда идет на первом месте
Игра состоится сегодня в 17:00
Скриншот: канал Металлист 1925 на YouTube
Полузащитник "Металлист 1925" Владислав Дмитренко рассказал о паузе в чемпионате, мотивацию обыграть "Колос" и настроение в команде накануне сегодняшнего матча.
– Сейчас была пауза в чемпионате, команда долго не играла официальные матчи. Как лично тебе лучше, когда есть много времени на подготовку или когда обычный недельный цикл?
– С одной стороны, у нас было несколько дней отдыха. У нас была возможность отдохнуть со своей семьей, друзьями, родными. С другой стороны, хочется как можно больше играть, чтобы были меньше паузы между матчами. Просто больше играть.
– Удалось составить впечатление о нынешнем "Колосе"? Что представляет собой эта команда, насколько будет сложно играть против них, по твоему мнению?
– Конечно, сложно, потому что это команда, которая идет на первом месте. Мы также смотрим футбол и видели, как они играют. Тренерский штаб нам подробно объяснил, где сильные, а где слабые стороны. Надеюсь, что мы выйдем и покажем, что от нас просит тренерский штаб.
– Есть ли дополнительная мотивация обыграть "Колос", потому что эта команда сейчас идет на первой строчке в турнирной таблице?
– Возможно, немного есть, что хочется победить команду, которая идет на первом месте. Но мы на все матчи настраиваемся одинаково, поэтому чего-то особенного нет.
– По твоим наблюдениям, с каким настроением, с какой мотивацией команда подходит к противостоянию с "Колосом"?
– Как всегда с позитивом, с юмором. Поэтому мы, надеюсь, готовы, – заявил Дмитренко.
Матч "Металлист 1925" – "Колос" состоится сегодня и начнется в 17:00.
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