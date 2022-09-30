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Лучшие игроки в истории УПЛ с 7 игровым номером – Видео

Премьер-лига
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Новое видео от Фолстена

Лучшие игроки в истории УПЛ с 7 игровым номером – Видео

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Новина українською

В мире многие футболисты играли и играют под номером 7 на спине. И многие из них являются настоящими лидерами своих команд. Вспомните хотя бы, Рауля, Эрика Кантона, Франка Рибери.

Блогер Костя Фолстен решил вспомнить легенд УПЛ, выходивших на поле под 7 номером на футболке. Поверьте, таковых было много. Тычитесь на видео и наслаждайтесь свеженьким сюжетом!

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В статье: УПЛ
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