Лучшие игроки в истории УПЛ с 7 игровым номером – Видео

В мире многие футболисты играли и играют под номером 7 на спине. И многие из них являются настоящими лидерами своих команд. Вспомните хотя бы, Рауля, Эрика Кантона, Франка Рибери.

Блогер Костя Фолстен решил вспомнить легенд УПЛ, выходивших на поле под 7 номером на футболке. Поверьте, таковых было много. Тычитесь на видео и наслаждайтесь свеженьким сюжетом!