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Вирт - о матче с Рухом: Обе команды заслужили хотя бы ничью

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды расписали боевую ничью 2:2

Вирт - о матче с Рухом: Обе команды заслужили хотя бы ничью

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился впечатлениями от матча с "Рухом" (2:2) в 5-м туре УПЛ.

"Впечатления – только положительные. Мы вернулись на родной стадион, сейчас мы дома. К величайшему сожалению - вынуждены играть без болельщиков. Но мы верим, что это изменится. Верим, что мы победим в войне.

А что касается игры, то счет 2:2 – соответствует течению событий на поле. Сегодня была равная игра, обе команды не заслуживали поражения. Мы готовились именно к такой боевой игре, к большому количеству борьбы на поле.

Первый тайм мы отыграли лучше. Лучше работали с мячом. Должен отметить, что у нас есть проблема в третьей зоне. Очень много брака и очень много беговой работы мы выполняем, возвращаясь назад после потерь.

Хотелось бы, чтобы мы лучше именно там, в третьей зоне, работали с мячом и острее атаковали. Потому что теряем мяч, бежим 80 метров назад, снова атакуем, снова бежим назад. Это проблема. Мы это знаем и будем работать над этим.

Разочарован ли я результатом? Нет. Потому что обе команды заслужили хотя бы ничью. Конечно, мы настраивались на победу, было много эмоций – первая игра все же. Но этот результат" – заслуженный", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Источник:
НК Верес

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