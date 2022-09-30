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Ворскла проиграла в ФИФА иск по поводу ухода Алиуна летом 2021-го
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Напомним, что gолтавчане обвиняли футболиста в прекращении контракта в одностороннем порядке без уважительной причины и "Альтах", который якобы ответственен за это нарушение.
"Ворскла" требовала финансовую компенсацию в размере 1 миллиона долларов, отстранение Ндиайе от футбола на 4 месяца и запрет для "Альтаха" регистрировать новых игроков в течение 2 трансферных окон подряд, однако Палата по разрешению споров ФИФА отклонила данный иск.
Напомним, что 24-летний Ндиайе покинул "Ворсклу" в августе 2021-го после 2 лет в клубе. Украинская команда считала, что футболист не придерживался определенных пунктов контракта, кроме того, он якобы имел опцию пролонгации еще на сезон.
Great news from the #FIFA Dispute Resolution Chamber – Brandsmiths successfully defending a claim by FC Vorskla Poltava against our clients Pape Alioune Ndiaye (Player) and SCR Altach ????— Brandsmiths (@Brandsmiths) September 20, 2022
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