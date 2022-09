Ворскла проиграла в ФИФА иск по поводу ухода Алиуна летом 2021-го

" Ворскла " проиграла спор в ФИФА касательно иска на экс-футболиста команды Папа-Алиуна Ндиайе и "Альтах" - его нынешний клуб. Об этом сообщает юридическая компания Brandsmiths, которая представляла игрока в данном деле.

Напомним, что gолтавчане обвиняли футболиста в прекращении контракта в одностороннем порядке без уважительной причины и "Альтах", который якобы ответственен за это нарушение.

"Ворскла" требовала финансовую компенсацию в размере 1 миллиона долларов, отстранение Ндиайе от футбола на 4 месяца и запрет для "Альтаха" регистрировать новых игроков в течение 2 трансферных окон подряд, однако Палата по разрешению споров ФИФА отклонила данный иск.

Напомним, что 24-летний Ндиайе покинул "Ворсклу" в августе 2021-го после 2 лет в клубе. Украинская команда считала, что футболист не придерживался определенных пунктов контракта, кроме того, он якобы имел опцию пролонгации еще на сезон.

Great news from the #FIFA Dispute Resolution Chamber – Brandsmiths successfully defending a claim by FC Vorskla Poltava against our clients Pape Alioune Ndiaye (Player) and SCR Altach ????



Swipe to read ➡️#DRC #DisputeRsolutionChamber #FootballLaw #TribunalDecision #SportsLaw pic.twitter.com/Uj8CAHROWO