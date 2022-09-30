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Раздавали гуманитарку? VIP-ложа стадиона Вереса на матче с Рухом была заполнена под завязку
Были замечены и чиновники из УАФ
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Матч 5-го тура УПЛ, в котором
Дело в том, что это был первый поединок на ровненском стадионе Авангард после его капитальной реконструкции.
Вероятно, что из-за этого знаменательного события VIP-ложа стадио была заполнена большим количеством гостей, явно большим, чем прописано в регламенте по безопасности.
Был на трибуне не только президент Вереса Иван Надеин, но и глава УАФ Андрей Павелко, а также вице-президент Ассоциации Анатолий Демьяненко.
Это явное нарушением имеющегося протокола безопасности, согласно которому матчи УПЛ текущего сезона должны проводиться без зрителей.
По протоколу безопасности на матче может быть не больше 280 человек. И все категории, кто может быть, четко расписаны. Фактически это только люди, пребывание которых обязательно на стадионе для проведения матча.
Отдельно нужно добавить, что начало встречи отложено на 32 минуты из-за воздушной тревоги, что впрочем, не стало препятствием для VIP-персон.
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