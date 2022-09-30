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Гецко: Могу спрогнозировать, что скоро мы услышим об отставке Луческу

Премьер-лига
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Есть такое мнение, что в Динамо не все в порядке

Гецко: Могу спрогнозировать, что скоро мы услышим об отставке Луческу

Фото: fcdynamo.com/ автор неизвестен

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко высказал свое мнение относительно неудачных результатов киевского "Динамо" на старте нынешнего сезона.

"В киевской команде теперь очень плохой микроклимат. Много времени и сил уходит на выяснение отношений. Некоторые игроки горят желанием вырваться в иностранные клубы, но "Динамо" их не отпускает. Отношения тренера с игроками далеко не дружеские. И не факт, что Мирче Луческу в ближайшее время удастся все это поправить. На этом фоне позволю себе спрогнозировать, что скоро мы услышим об отставке Мирчи Луческу. Другое дело, что сейчас "Динамо" некого назначить вместо этого. Можно вернуть Сергея Реброва, Андрея Шевченко, но смогут ли они вытащить команду со дна?

Если в команде не все хорошо, то можно придумать много причин. Но ведь основная проблема – в тренере и в коллективе. Видимо, Луческу немного перегнул палку, что дало трещину в его отношениях с футболистами. Игроки уже не поют оды тренеру, как это делали еще в прошлом году. Боюсь, что в "Динамо" сформировалась группировка, которая считает, что будет так, как хочет она, а не так, как хочет тренер", – сказал Гецко.

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В статье: Мирча Луческу Иван Гецко Динамо (Киев)
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Источник:
Експрес

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
01.10.2022 в 00:23
Согласен с Иваном, пора старику на пенсию, результата уже не будет. Перетренировал суркисят дед. И выхода к лучшему не видно.
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