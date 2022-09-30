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Журналист: Ребров не собирается возвращаться в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

И к сотрудничеству с братьями Суркисами

Журналист: Ребров не собирается возвращаться в Динамо

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров на данный момент не планирует снова возглавлять "Динамо" и возобновлять сотрудничество с братьями Суркисами.

Такую информацию дает журналист Михаил Спиваковский в шоу ТаТоТаке.

"Придется опровергать информацию моего коллеги Михаила Смолового о том, что Ребров договорился с Суркисами и летом возглавит "Динамо". По моей информации, Ребров не собирается возвращаться в "Динамо", к сотрудничеству с братьями Суркисами.

Хотя я уверен, что разговоры и переговоры будут, но мой прогноз - договориться не удастся, как и в ситуации с продлением контракта Виктора Цыганкова", - сказал Спиваковский.

Напомним, что недавно Ребров заявлял, что хотел бы вернуться к работе в Украине по окончанию контракта с "Аль-Айном".

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.09.2022 в 22:40
Молодец
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