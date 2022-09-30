Журналист: Ребров не собирается возвращаться в Динамо

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров на данный момент не планирует снова возглавлять " Динамо " и возобновлять сотрудничество с братьями Суркисами.

Такую информацию дает журналист Михаил Спиваковский в шоу ТаТоТаке.

"Придется опровергать информацию моего коллеги Михаила Смолового о том, что Ребров договорился с Суркисами и летом возглавит "Динамо". По моей информации, Ребров не собирается возвращаться в "Динамо", к сотрудничеству с братьями Суркисами.

Хотя я уверен, что разговоры и переговоры будут, но мой прогноз - договориться не удастся, как и в ситуации с продлением контракта Виктора Цыганкова", - сказал Спиваковский.