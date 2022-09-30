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Журналист: Ребров не собирается возвращаться в Динамо
И к сотрудничеству с братьями Суркисами
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров на данный момент не планирует снова возглавлять "
Такую информацию дает журналист Михаил Спиваковский в шоу ТаТоТаке.
"Придется опровергать информацию моего коллеги Михаила Смолового о том, что Ребров договорился с Суркисами и летом возглавит "Динамо". По моей информации, Ребров не собирается возвращаться в "Динамо", к сотрудничеству с братьями Суркисами.
Хотя я уверен, что разговоры и переговоры будут, но мой прогноз - договориться не удастся, как и в ситуации с продлением контракта Виктора Цыганкова", - сказал Спиваковский.
Напомним, что недавно Ребров заявлял, что
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