Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Динамо" попытается наверстать упущенное в начале сезона. В первую очередь это касается Лиги Европы, где два поражения в двух матчах, но важно также возвращать себе лидерские позиции в УПЛ. Матч с "Минаем" – это цель "Динамо" на три очка.

"Минай" понимает свой статус аутсайдера, но попытается проявить свои лучшие качества. Команда Владимира Шарана берет организованностью, порядком, слаженностью. Кроме того, закарпатцы попытаются реабилитироваться за досадное поражение от "Львова" в перенесенном матче.

Матч состоится в воскресенье, второго октября 2022-го, в 13:00. Локация – "Минай-Арена" в пригороде Ужгорода. Онлайн прямую текстовую трансляцию этого матча обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция этого матча состоится на линейном телеканале Setanta Sports+ (MEGOGO, sveet.tv), а также – на OTT-платформе Setanta Sports.