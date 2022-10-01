Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: Видно, что Динамо выглядит уставшим
Потому и такие результаты
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Володимр Шаран прокомментировал следующий матч своих подопечных против киевского "Динамо":
“Настраивать команду на такого соперника как “Динамо” нет необходимости. Напротив, нужно успокоить ребят, чтобы они уверенно вышли на поле и показали футбол, на который мы способны на данном этапе.
Уверен, что тренерский штаб "Динамо" сделал выводы и сами игроки. И к этому поединку они наверняка подойдут в лучшей форме, чем были до этого. Потому что видно было, что команда выглядит уставшей.
Но, опять же, основной обоймы команды не было этот период из-за матчей сборных, поэтому сложно сказать, в каком состоянии находится команда. Но психологически, наверное, киевляне понимают, что "Динамо" находится далеко не на той строчке, на которой должно находиться", - сказал Шаран.
Матч между “Минаем” и “Динамо” состоится в воскресенье 2 октября в Ужгороде. Старт встречи запланирован на 13:00.
Сейчас команды соседствуют в турнирной таблице: закарпатцы опережают киевлян на одну позицию и на одно очко - 11 место против 12-го.
Популярное сейчас
- Кабмин внес изменения в правила пересечения границы представителями сборных Украины
- Тренер вратарей Львова Хомутовский задержан в Беларуси
- Харьков победил в меньшинстве. Металлист 1925 - Колос 2:0. Видео голов и обзор матча
- Шахтер без матча в туре возвращается на первое место. Таблица и результаты тура УПЛ
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО