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Шаран: Видно, что Динамо выглядит уставшим

Премьер-лига
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Потому и такие результаты

Шаран: Видно, что Динамо выглядит уставшим

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Володимр Шаран прокомментировал следующий матч своих подопечных против киевского "Динамо":

“Настраивать команду на такого соперника как “Динамо” нет необходимости. Напротив, нужно успокоить ребят, чтобы они уверенно вышли на поле и показали футбол, на который мы способны на данном этапе.

Уверен, что тренерский штаб "Динамо" сделал выводы и сами игроки. И к этому поединку они наверняка подойдут в лучшей форме, чем были до этого. Потому что видно было, что команда выглядит уставшей.

Но, опять же, основной обоймы команды не было этот период из-за матчей сборных, поэтому сложно сказать, в каком состоянии находится команда. Но психологически, наверное, киевляне понимают, что "Динамо" находится далеко не на той строчке, на которой должно находиться", - сказал Шаран.

Матч между “Минаем” и “Динамо” состоится в воскресенье 2 октября в Ужгороде. Старт встречи запланирован на 13:00.

Сейчас команды соседствуют в турнирной таблице: закарпатцы опережают киевлян на одну позицию и на одно очко - 11 место против 12-го.

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В статье: Владимир Шаран Динамо (Киев) Минай
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