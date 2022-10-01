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Заря - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Кривбасс", украинская Премьер-лига, 2 октября 2022

Заря - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" до четвертого тура уверенно шла во главе таблицы УПЛ, однако после неожиданно проиграла "Руху". Причем проиграла вполне по делу. У Патрика ван Леувена была целая международная пауза, дабы понять причину данной неожиданности и постараться это исправить. В воскресенье станет понятно, выполнил ли иностранный специалист свое задание.

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У Юрия Вернидуба проблем было куда больше. Его "Кривбасс" за четыре игры набрал всего один пункт, при этом по игре выглядел слабейшем командой чемпионата. Вряд ли именно этого ждали от именитого наставника, правда и пройденный этап - слишком мал для любых выводов. Продолжаем следить за ситуацией вокруг криворожан и их возможного развития.

Смотрите матч пятого тура УПЛ в воскресенье, второго октября, на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.

Также стоит отметить, что матч планирует транслировать Youtube-канал "Football Hub". Напомним, что "Заря" - одна из протестующих сторон против предложения "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Кривбасс" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
01.10.2022 в 15:33
Кривбасс явно не команда высшей лиги. Середина пердива максимум. Увы. Гагарин, ты клоуном был, ты им и остался. Иди дрочи на свой женский Кривбасс, дятел блъ.
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Барселиниуc (землянин)
01.10.2022 в 15:29
Безголевой проигрыш Заре будет катастрофой для Кривбасса. Нет, не по очкам, а ментально.
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