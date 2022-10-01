Полтавская премьера. Ингулец - Ворскла 0:1

Из трех новичков, которых "Ингулец" подписал в последние часы трансферного окна, в стартовом составе вышли два. По иронии судьбы даже в заявке не было бывшего игрока "Ворсклы" Даниила Кравчука, который еще в августе выходил на поле в составе полтавчан. Остальные двое – Кухарук и Пидкивка – получили место на поле сразу. Хотя дебют голкипера длился всего полтора десятка минут: Пидкивка стал соавтором первого опасного момента в матче, во время которого еще и получил повреждение голеностопа, и досрочно покинул поле. Был свежий новичок и в составе "Ворсклы", но гораздо более звездный: Владлен Юрченко вернулся под крыло к Виктору Скрипнику, но теперь уже в другой клуб.

Полтавчане, доказывая свой статус фаворита в паре, сразу взяли мяч под контроль. "Ингулец" поначалу не возражал против такого развития событий и просто отодвинулся к своим воротам. Но за четверть игры гости смогли обострить только однажды: тот самый момент имени Пидкивки. После подачи с углового голкипер "Ингульца" неудачно сыграл на выходе, но сам нейтрализовал угрозу, когда в завершающей фазе атаки потянул удар Степанюка метров с семи.

"Ингулец" понемногу привык к игре соперника и сам стал активнее ходить вперед. В какой-то момент показалось, что игра завязнет в середине поля без моментов. Но именно в это время гости забили: после подачи с левого фланга на линию штрафной Марлисон продолжил на Степанюка, тот коротко откатил на Олейника, Денис вошел в штрафную и пробил мимо Кучера.

В дальнейшем "Ворскла" решила играть в кошки-мышки, действуя по счету, поэтому игра по большому счету превратилась в более удобный для петровцев бей-беги. В одном из таких моментов хозяева едва не наказали полтавчан: Одарюк на линии штрафной открылся на заброс из глубины, но пробил мимо рамки. Уже постфактум, но в этом же эпизоде, Яворский врезался в нападающего (да, сегодня у "Ингульца" в атаке снова играл не номинальный форвард), но арбитр Новохатний здесь пенальти не увидел. Однако уже в следующей атаке петровцев рефери принял сторону хозяев: Одарюк чуть не сбежал один на один с Ризныком, Пердута против него правила нарушил - фемида решила, что это фол последней надежды. Еще и со штрафного Кухарук смачно вырезал в левую "девятку", но голкипер сборной Ризнык полтавчан спас.

В меньшинстве да еще и на эмоциональном подъеме началась одна сплошная атака "Ингульца", длившаяся полтора десятка минут. Но "Ворскла" выстояла, хотя должна была это делать гораздо спокойнее. В последние полчаса не столько добавил "Ингулец", сколько полтавчане позволили сопернику поверить в себя. Ужасный (по игре) финал неплохого матча для Виктора Скрипника. Что касается "Ингульца", то команда Сергея Лавриненко выжала из себя все, но для очков этого сегодня не хватило.

Киев. Стадион им. Банникова

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Дашко (Киевская область)

Ингулец - Ворскла 0:1

Гол: Денис Олейник 34

Ингулец: Роман Пидкивка (Даниил Кучер 17), Евгений Запорожец, Виктор Близниченко, Владимир Одарюк, Александр Кучеренко, Владислав Сидоренко, Виталий Павлов, Дмитрий Нагиев (Артём Ситало 76), Тарас Сакив, Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук (Максим Марусич 85)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Андрей Кравчук (Тауйлян Сефери Сулейманов 60), Руслан Степанюк (Артем Челядин 74), Денис Олейник, Сергей Яворский, Василий Кравец, Марлисон (Джоко Зайков 74), Владлен Юрченко (Владимир Чеснаков 87), Фелипе Родригес (Ардит Толи 46)

Предупреждения: Александр Кучеренко 48, Тарас Сакив 66, Владимир Одарюк 90 - Ардит Толи 55, Сергей Яворский 86, Дмитрий Ризнык 90+3

Удаление: Игорь Пердута 71 ("фол последней надежды")