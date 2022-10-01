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Львов - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Львов - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция

СК Днепр-1

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"Днепр-1" остается единственной командой УПЛ, которая не теряла очки в новом сезоне, и даже не пропускала голы. В эту субботу днепряне возвращаются после паузы на игры сборных - в качестве соперника им выпал "Львов". Коллектив Дулуба, в отличие от большинство, международную паузу заполнил перенесенной игрой первого тура против "Миная". Там "сине-золотые" минимально победили и теперь готовятся к игре против фаворита.

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"Львов" 15:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 5-й тур
1 октября, Львов, стадион "Скиф"

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В статье: ФК Львов СК Днепр-1
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