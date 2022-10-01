Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команда Кучера идет без потерь
СК Днепр-1
"Днепр-1" остается единственной командой УПЛ, которая не теряла очки в новом сезоне, и даже не пропускала голы. В эту субботу днепряне возвращаются после паузы на игры сборных - в качестве соперника им выпал "Львов". Коллектив Дулуба, в отличие от большинство, международную паузу заполнил перенесенной игрой первого тура против "Миная". Там "сине-золотые" минимально победили и теперь готовятся к игре против фаворита.
"Львов" 15:00 "Днепр-1"
VBET-лига. 5-й тур
1 октября, Львов, стадион "Скиф"
Популярное сейчас
- Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена – СМИ
- Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022
- Россияне обстреляли инфраструктуру в Одесской области и жилой дом в Николаеве
- Тренер вратарей Львова Хомутовский задержан в Беларуси
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта