Львов - Днепр-1: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Днепр-1" остается единственной командой УПЛ, которая не теряла очки в новом сезоне, и даже не пропускала голы. В эту субботу днепряне возвращаются после паузы на игры сборных - в качестве соперника им выпал "Львов". Коллектив Дулуба, в отличие от большинство, международную паузу заполнил перенесенной игрой первого тура против "Миная". Там "сине-золотые" минимально победили и теперь готовятся к игре против фаворита.

"Львов" 15:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 5-й тур

1 октября, Львов, стадион "Скиф"