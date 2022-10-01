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Шахтер вышел на матч против Металлиста в футболках, посвященных пленному из Азовстали Дианову

Премьер-лига
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Такой способ благодарности своему болельщику

Шахтер вышел на матч против Металлиста в футболках, посвященных пленному из Азовстали Дианову

Новина українською

Донецкий "Шахтер" перед матчем против "Металлиста" в рамках пятого тура УПЛ выйдет в футболках с известным фото Михаила Дианова, которое было сделано во время окружения Азовстали в Мариуполе в мае этого года.

Также на футболке будет надпись "Слава Героям Азовстали".

Шахтер вышел на матч против Металлиста в футболках, посвященных пленному из Азовстали Дианову - изображение 1

Отмечается, что сам Михаил Дианов является болельщиком "Шахтера".

Шахтер вышел на матч против Металлиста в футболках, посвященных пленному из Азовстали Дианову - изображение 2

Напомним, что Дианова и еще 214 пленных Азовстали были возвращены на территорию Украины в результате обмена 21 сентября.

Поединок между "Металлистом" и "Шахтером" начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Азовсталь
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