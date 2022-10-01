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Шахтер вышел на матч против Металлиста в футболках, посвященных пленному из Азовстали Дианову
Такой способ благодарности своему болельщику
Донецкий "Шахтер" перед матчем против "Металлиста" в рамках пятого тура УПЛ выйдет в футболках с известным фото Михаила Дианова, которое было сделано во время окружения Азовстали в Мариуполе в мае этого года.
Также на футболке будет надпись "Слава Героям Азовстали".
Отмечается, что сам Михаил Дианов является болельщиком "Шахтера".
Напомним, что Дианова и еще 214 пленных Азовстали были возвращены на территорию Украины в результате обмена 21 сентября.
Поединок между "Металлистом" и "Шахтером" начнется в 17:00.
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