Львов - Днепр-1 0:3. Кто их остановит?

На старте чемпионата много внимания привлечено к "Днепру-1". Оно и неудивительно. Уже в первой своей игре коллектив Кучера шокировал общественность, разгромив со счетом 3:0 киевское "Динамо". Далее днепряне не сбавляли темп, поочередно обыгрывая "Верес" и "Металлист 1925". После вылета от "АЕКа" в квалификации Лиги Европы, "Днепр-1" проиграл только "АЗ", однако даже против неплохого голландского клуба показал достойный перфоманс. Видно, что команда Кучера растет и по делу идет без потерь в рамках национального первенства. Но чем лучше ты играешь, тем больше с тебя спрос, а потому "Днепру-1" нельзя было сбавлять планку.

Со "Львова" спрос куда меньше, однако именно это местами может выручить в игре против фаворита. Никто не будет требовать от "сине-золотых" красочных комбинаций, перевеса по владению и доминирования на протяжения 90 минут времени. Коллективу Дулубу нужно было грамотно сыграть в обороне, при этом качественно реализовывая моменты. Если конечно они бы в принципе имели бы место в игре против "Днепра-1". И знаете, большую часть первого тайма "Львов" смотрелся очень недурно.

Пока гости сонно владели мячом, не особо торопливо выбегая в свои атаки, львовяне очень компактно стояли у своих ворот, при этом еще и не забывая наведываться в штрафную оппонента. С первой по 39-ю минуту в матче было создано два опасных момента и оба раза при участии футболистов хозяев. Сначала защита "Днепра-1" проспала передачу на Ныча, который под углом выбежал на свидание с Валефом. Все было разыграно здорово, кроме завершающего удара от Назария. Он попал в точно в кипера. Другой эпизод не смог реализовать Назарий Муравский. После подачи со штрафного фактурный центрбек сумел принять мяч, а после еще и без помехи нанести удар, правда кипер днепрян снова сыграл на высокую оценку, минимизировав опасность.

Посмотрев со стороны на потуги соперника, "Днепр-1" включился перед свистком на перерыв и спокойно отгрузил два мяча. Большую часть комплиментов должен принимать вернувшийся после травмы Доминго Бланко. Аргентинский хавбек вначале грамотно разогнал атаку по центру, сыграл в стеночку с Рубчинским, а после идеально выкатил на Довбика - Артем спокойно реализовал голевой момент. После Бланко во второй раз не смогли остановить в центре, из-за чего началась затяжная атака, которую завершал дуэт Довбик-Гуцуляк. Первый скинул головой, второй в касание пробил из пределов штрафной. 2:0. "Днепр-1" буквально за шесть минут сделал игру.

В принципе, второй тайм получился менее веселым, нежели его предшественник. Хотя несколько интересных моментов все же произошло. К примеру, игра минут на 15 была прервана из-за воздушной тревоги во Львове. Также хозяева матча не смогли сохранить всех бойцов до конца поединка. В одном из эпизодов хавбек днепрян Бланко придержал Грисьо за футболку, спровоцировав последнего на конфликт. Максим грубо ответил, оттолкнув аргентинца в лицо, за что увидел перед своим лицом красную карточку. Положение "сине-золотых" из просто плохого превратилось в катастрофическое. Вскоре последовал третий забитый гол, который и установил окончательный счет - Гуцуляк точно пробил в ближний, воспользовавшись передачей Горбунова.

3:0. "Днепр-1" побеждает в четвертом матче УПЛ кряду, продолжая идти без потерь. Можно сказать, что сегодня коллектив Кучера потратил минимальное количество сил, однако все равно победил, причем очень уверенно по счету. Если так пойдет и дальше, остановить их будет очень и очень непросто.

VBET-лига. 5-й тур

1 октября, Львов, стадион "Скиф"

ФК Львов - СК Днепр-1 0:3

Голы: Артем Довбик 39, Алексей Гуцуляк 45+1, Алексей Гуцуляк 79

ФК Львов: Иван Пономаренко, Назарий Муравский, Артем Вовкун (Роман Михайлив 66), Виталий Бойко (Роман Никитюк 63), Владислав Бугай, Назарий Ныч, Борис Крушинский, Андрей Бусько, Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев

СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик (Артём Громов 70), Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 80), Янис Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Сергей Горбунов 63), Доминго Бланко (Фарес Балули 80), Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Игорь Когут 70)

Предупреждения: Андрей Бусько 75 - Янис Амаш 46, Доминго Бланко 74

Удаление: Максим Грисьо 74