Сикан оформил первый хет-трик в футболке Шахтера

В рамках 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против харьковского "Металлиста" (4:0 - второй тайм).

Счет в игре открыл форвард "горняков" Даниил Сикан - поразив ворота номинальных хозяев поля на 18 минуте встречи. Спустя всего лишь 12 минут молодой нападающий команды Игоря Йовичевича оформил дубль. А еще через 9 минут Сикан утроил преимущество донецкого коллектива.

Также блеснул Михаил Мудрик, оформив три голевые передачи (две из них на Сикана) - это случилось второй раз в карьере вингера. Ранее, украинец трижды ассистировал в игре прошлого сезона против "Львова".

Таким образом, 21-летний Даниил впервые в своей карьере забил три мяча в одном матче за первую команду "Шахтера". Примечательно, что этот хет-трик стал для Сикана вторым за два матча - 28-го сентября форвард трижды расписался в воротах молодежной сборной Словакии.