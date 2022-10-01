  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сикан оформил первый хет-трик в футболке Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сикан оформил первый хет-трик в футболке Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И второй в последних двух играх

Сикан оформил первый хет-трик в футболке Шахтера

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против харьковского "Металлиста" (4:0 - второй тайм).

Счет в игре открыл форвард "горняков" Даниил Сикан - поразив ворота номинальных хозяев поля на 18 минуте встречи. Спустя всего лишь 12 минут молодой нападающий команды Игоря Йовичевича оформил дубль. А еще через 9 минут Сикан утроил преимущество донецкого коллектива.

Также блеснул Михаил Мудрик, оформив три голевые передачи (две из них на Сикана) - это случилось второй раз в карьере вингера. Ранее, украинец трижды ассистировал в игре прошлого сезона против "Львова".

Таким образом, 21-летний Даниил впервые в своей карьере забил три мяча в одном матче за первую команду "Шахтера". Примечательно, что этот хет-трик стал для Сикана вторым за два матча - 28-го сентября форвард трижды расписался в воротах молодежной сборной Словакии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Михаил Мудрик Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде