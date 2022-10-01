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Сикан оформил первый хет-трик в футболке Шахтера
И второй в последних двух играх
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
В рамках 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против харьковского "Металлиста" (4:0 - второй тайм).
Счет в игре открыл форвард "горняков" Даниил Сикан - поразив ворота номинальных хозяев поля на 18 минуте встречи. Спустя всего лишь 12 минут молодой нападающий команды Игоря Йовичевича оформил дубль. А еще через 9 минут Сикан утроил преимущество донецкого коллектива.
Также блеснул Михаил Мудрик, оформив три голевые передачи (две из них на Сикана) - это случилось второй раз в карьере вингера. Ранее, украинец
Таким образом, 21-летний Даниил впервые в своей карьере забил три мяча в одном матче за первую команду "Шахтера". Примечательно, что этот хет-трик стал для Сикана вторым за два матча - 28-го сентября форвард трижды расписался в воротах молодежной сборной Словакии.
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