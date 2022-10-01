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Металлист - Шахтер 1:6. Яркая полоса в жизни Даниила Сикана
Форвард во второй игре кряду кладет три - "горняки" уверенно побеждают
Фото: ФК Шахтер
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VBET-лига. 5-й тур
1 октября, Львов, "Арена Львов"
Металлист - Шахтер 1:6
Голы: Алекс Чидомере 88 - Даниил Сикан 18, Даниил Сикан 30, Александр Зубков 35, Даниил Сикан 38, Лассина Траоре 73, Невен Джурасек 90+1
Металлист: Александр Рыбка, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Сергей Панасенко 46), Андрей Ралюченко, Дмитрий Коркишко (Евгений Рязанцев 86), Максим Прядун (Евгений Подлепенец 46), Егор Картушов (Даниил Кныш 61), Егор Клименчук, Вячеслав Танковский (Алекс Чидомере 76), Богдан Порох, Юрий Романюк
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко (Егор Назарина 46), Александр Зубков (Марьян Швед 60), Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Невен Джурасек 82), Ефим Конопля (Лукас Тейлор 46), Даниил Сикан (Лассина Траоре 60), Валерий Бондарь
Предупреждения: Егор Клименчук 11, Вячеслав Танковский 12, Игорь Чайковский 37
Нереализованный пенальти: Михаил Мудрик 81
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