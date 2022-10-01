ФК Львов - СК Днепр-1 0:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура УПЛ "Днепр-1" уверенно обыграл "Львов" со счетом 3:0. Счет в поединке открыл Артем Довбик - под концовку первого тайма. А укрепил преимущество днепрян своим дублем Алексей Гуцуляк. Таким образом, подопечные Александра Кучера одержали свою четвертую к ряду победу и пока идут без поражений в чемпионате. "Днепр-1" отстает от первого "Шахтера" только на одно очко, но при этом у днепрян матч в запасе.

VBET-лига. 5-й тур

1 октября, Львов, стадион "Скиф"

ФК Львов - СК Днепр-1 0:3

Голы: Артем Довбик 39, Алексей Гуцуляк 45+1, Алексей Гуцуляк 79