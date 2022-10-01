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Каждый клуб УПЛ теперь сам владеет телевизионными правами на свои матчи

Премьер-лига
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(1 голосов)

Зеленский подписал указ

Каждый клуб УПЛ теперь сам владеет телевизионными правами на свои матчи

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня президент Украины подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте". Данный приказ вступает в силу с первого октября.

Согласно поправкам к Закону, теперь "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование" - это два разных понятия. Таким образом, каждый клуб несет ответственность и является организатором спортивного мероприятия.

"Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия", - говорится в Законе "О физической культуре и спорте".

Таким образом, организатор спортивного мероприятия, то есть клуб, теперь полностью владеет телевизионными правами на показ своих матчей. Согласно части 8 статьи 45 настоящего Закона - оставшейся без изменений.

"Организаторы спортивных мероприятий, проводимых в рамках спортивных соревнований, могут на добровольной основе передавать организаторам соревнований права, определенные в части восьмой настоящей статьи, путем заключения договора на условиях, согласованных между организатором спортивных мероприятий и организатором соревнований.

Какие-либо ограничения права организаторов спортивных мероприятий свободно распоряжаться правами, указанными в части восьмой настоящей статьи (в том числе через регламенты проведения соревнований или другие документы, принимаемые или утверждаемые организаторами проведения соревнований) не допускаются".

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Источник:
Голос України

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Комментарии (4)
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nick58 (Запорожье)
01.10.2022 в 20:07
Ну, если клуб является организатором спортивного мероприятия - домашнего матча, то значит и судей на матч он тоже должен "организовать", т.е. выбрать
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0
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genpet (Николаев)
01.10.2022 в 19:57
Мені подобається це рішення і хай так буде. Кожен клуб повинен популяризувати себе сам і організовувати ТВ трансляції своїх матчів. Нічого всіх заганяти у стойло
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+1
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.10.2022 в 19:36
Корупція у нас не припиняється навіть під час війни. Сподіватимемося, НАЗК доведе справу до логічного кінця і сурків покарають за шахрайство.
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.10.2022 в 20:40
можно просто методом давления судейского корпуса сделать им 16-е место)))
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0
0

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