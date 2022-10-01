Каждый клуб УПЛ теперь сам владеет телевизионными правами на свои матчи

Сегодня президент Украины подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте". Данный приказ вступает в силу с первого октября.

Согласно поправкам к Закону, теперь "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование" - это два разных понятия. Таким образом, каждый клуб несет ответственность и является организатором спортивного мероприятия.

"Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия", - говорится в Законе "О физической культуре и спорте".

Таким образом, организатор спортивного мероприятия, то есть клуб, теперь полностью владеет телевизионными правами на показ своих матчей. Согласно части 8 статьи 45 настоящего Закона - оставшейся без изменений.