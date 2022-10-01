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Каждый клуб УПЛ теперь сам владеет телевизионными правами на свои матчи
Зеленский подписал указ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Сегодня президент Украины подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте". Данный приказ вступает в силу с первого октября.
Согласно поправкам к Закону, теперь "спортивное мероприятие" и "спортивное соревнование" - это два разных понятия. Таким образом, каждый клуб несет ответственность и является организатором спортивного мероприятия.
"Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия", - говорится в Законе "О физической культуре и спорте".
Таким образом, организатор спортивного мероприятия, то есть клуб, теперь полностью владеет телевизионными правами на показ своих матчей. Согласно части 8 статьи 45 настоящего Закона - оставшейся без изменений.
"Организаторы спортивных мероприятий, проводимых в рамках спортивных соревнований, могут на добровольной основе передавать организаторам соревнований права, определенные в части восьмой настоящей статьи, путем заключения договора на условиях, согласованных между организатором спортивных мероприятий и организатором соревнований.
Какие-либо ограничения права организаторов спортивных мероприятий свободно распоряжаться правами, указанными в части восьмой настоящей статьи (в том числе через регламенты проведения соревнований или другие документы, принимаемые или утверждаемые организаторами проведения соревнований) не допускаются".
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