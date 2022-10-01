Мудрик во второй раз в карьере оформил хет-трик из ассистов

В рамках 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" уничтожил харьковский "Металлист" - 6:1.

Хет-триком из голевых передач отметился вингер "горняков" Михаил Мудрик. Молодой форвард дважды ассистировал Даниилу Сикану, который трижды забил в этой игре, а также отдал результативную передачу на Александра Зубкова.