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Мудрик во второй раз в карьере оформил хет-трик из ассистов

Премьер-лига
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Прошлий раз - в игре против "Львова"

Мудрик во второй раз в карьере оформил хет-трик из ассистов

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" уничтожил харьковский "Металлист" - 6:1.

Хет-триком из голевых передач отметился вингер "горняков" Михаил Мудрик. Молодой форвард дважды ассистировал Даниилу Сикану, который трижды забил в этой игре, а также отдал результативную передачу на Александра Зубкова.

Данное достижение покорилось Мудрику во второй раз в карьере. В прошлом сезону в игре против "Львова" (закончился с таким же счетом - 6:1) Михаил записал на свой счет подобный хет-трик из ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Металлист (Харьков)
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