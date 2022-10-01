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Мудрик во второй раз в карьере оформил хет-трик из ассистов
Прошлий раз - в игре против "Львова"
Фото: ФК Шахтер
В рамках 5-го тура чемпионата Украины
Хет-триком из голевых передач отметился вингер "горняков" Михаил Мудрик. Молодой форвард дважды ассистировал Даниилу Сикану, который
Данное достижение покорилось Мудрику во второй раз в карьере. В прошлом сезону в игре против "Львова" (закончился с таким же счетом - 6:1) Михаил записал на свой счет
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