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Ратий о разгроме от Шахтера:Первый тайм нам вообще не удался
Без шансов для харьковчан
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
Исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал
"Всем добрый вечер! Для кого-то – добрый, а для кого-то – не очень. Игра сложилась тяжело для нас, первый тайм вообще не удался.
Во втором тайме, наверное, соперник дал сыграть нам лучше, и мы забили гол, но случилось как случилось", – рассказал Ратий.
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Источник:ФК "Шахтер"
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