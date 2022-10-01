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Ратий о разгроме от Шахтера:Первый тайм нам вообще не удался

Премьер-лига
(1 голосов)

Без шансов для харьковчан

Ратий о разгроме от Шахтера:Первый тайм нам вообще не удался

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал разгромное поражение от донецкого "Шахтера" в рамках УПЛ.

"Всем добрый вечер! Для кого-то – добрый, а для кого-то – не очень. Игра сложилась тяжело для нас, первый тайм вообще не удался.

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Во втором тайме, наверное, соперник дал сыграть нам лучше, и мы забили гол, но случилось как случилось", – рассказал Ратий.

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В статье: Шахтер (Донецк) Олег Ратий Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК "Шахтер"

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