Ратий о разгроме от Шахтера:Первый тайм нам вообще не удался

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал разгромное поражение от донецкого "Шахтера" в рамках УПЛ.

"Всем добрый вечер! Для кого-то – добрый, а для кого-то – не очень. Игра сложилась тяжело для нас, первый тайм вообще не удался.